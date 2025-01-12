График работы мобильного офиса расчетного центра опубликовали в Подмосковье

Мобильный офис МосОблЕИРЦ продолжит работать в Подмосковье в января. С его помощью жители Московской области могут передать показания, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета и совершить другие операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии