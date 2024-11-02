«Яндекс.Музыка» по требованию властей раскрыла число удаленного контента

Аудиостриминг с апреля по сентябрь удалил 4941 единицу контента по требованию госорганов, или 0,0066% от общего каталога, следует из отчета компании о прозрачности Фото: Михаил Метцель / ТАСС Сервис «Яндекс.
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