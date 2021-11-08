Сергей Собянин рассказал о проектах благоустройства парка «Покровское-Стрешнево»

В Москве продолжается реализация программы «Мой район» Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о предстоящем голосовании по проектам благоустройства улиц и парков Москвы, которая будет проходить на портале «Активный гражданин».
В Москве продолжается реализация программы «Мой район» Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о предстоящем голосовании по проектам благоустройства улиц и парков Москвы, которая будет проходить на портале «Активный гражданин».
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