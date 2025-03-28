«Их спасти могут только русские»

Чем подвиг советского лётчика Перова в Антарктиде удивил весь мир?В собрании государственного музея Арктики и Антарктики хранится картина художника Игоря Рубана «Спасение бельгийских ученых советским лётчиком Перовым.
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