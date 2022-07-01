Строительство школы в Радужном возможно, но при одном условии

Строительство школы в Радужном возможно, но при одном условии

Радужный — самый молодой и развивающийся микрорайон Уссурийска. Сейчас здесь около 20 3-этажных современных домов, растет малоэтажная застройка.

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