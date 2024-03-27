Жители Ленского района отправили десятки посылок в зону СВО

Активисты из Урдомы и близлежащих поселений занимаются плетением маскировочных сетей, сбором гуманитарной помощи, организацией благотворительных мероприятий и другими видами помощи бойцам специальной военной операции.
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