За 12 лет автомобили подорожали в 3 раза

Средняя цена нового легкового автомобиля в России в декабре 2023 года составила 4 688 580 рублей. Маркетинговое агентство НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации) проанализировало рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили с 2011 года.