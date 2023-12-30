За 12 лет автомобили подорожали в 3 раза

Средняя цена нового легкового автомобиля в России в декабре 2023 года составила 4 688 580 рублей. Маркетинговое агентство НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации) проанализировало рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили с 2011 года.
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