В СКР допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Стало известно о ходе следственных действий в связи с терактом. Сотрудники Следственного комитета РФ провели допрос должностного лица, ответственного за пожарную безопасность в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
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