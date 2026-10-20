В Минобороны России заявили, что операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили укрытие с живой силой противника на Краматорском направлении.
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