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Главный детский психиатр Новосибирской области и СФО взята под стражу почти на две месяца

Главный детский психиатр Новосибирской области и СФО взята под стражу почти на две месяца

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения главврачу Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера, главного врача минздрава РФ по СФО Валентине Макашевой, задержанной по подозрению в растрате.

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