Daily Storm

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Это не сигарета: Названа предварительная причина пожара в квартире певицы Хлебниковой

Это не сигарета: Названа предварительная причина пожара в квартире певицы Хлебниковой

Пострадавшая заслуженная артистка РФ остается на искусственной вентиляции легких в реанимацииПричиной пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования после проведенного ремонта.

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