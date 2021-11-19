Это не сигарета: Названа предварительная причина пожара в квартире певицы Хлебниковой

Пострадавшая заслуженная артистка РФ остается на искусственной вентиляции легких в реанимацииПричиной пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования после проведенного ремонта.
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