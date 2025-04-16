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Четыре туркомплекса появятся в Подмосковье на месте заброшенных пионерлагерей

Четыре туркомплекса появятся в Подмосковье на месте заброшенных пионерлагерей

Минимущества продало заброшенные детские лагеря с торгов частным инвесторам.В Подмосковье на месте четырех бывших пионерлагерей появятся новые туристические локации - развлекательные комплексы и базы отдыха.

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