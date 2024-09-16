Своих припугнуть, чужим помочь: Петербург обвешают листовками о межнациональных отношениях

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА.
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17 мин.
Александр Котов
Мигрантов ч Питере не должно быть вообще. Все что создает видимомость чиновнисей любви к мигрантам-нн болен сем корркпу
Ответить
11 мин.
Александр Котов
Коррупция, прикрытая любовью к мигрантпи. Еже же ронятно.
Ответить
10 мин.

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