Сергей Степашин: «Вряд ли в CAS есть шансы. Суда уже нет, есть политика – и в спорте, и в жизни»

Сергей Степашин считает, что у российских клубов нет шансов на положительный вердикт CAS. Вчера «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.
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