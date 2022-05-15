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Сергей Степашин: «Вряд ли в CAS есть шансы. Суда уже нет, есть политика – и в спорте, и в жизни»

Сергей Степашин считает, что у российских клубов нет шансов на положительный вердикт CAS. Вчера «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

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