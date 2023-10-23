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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников поручил главам муниципальных районов оперативно задействовать областные ресурсы при коммунальных авариях

Андрей Травников поручил главам муниципальных районов оперативно задействовать областные ресурсы при коммунальных авариях

«По прогнозам синоптиков, устанавливается морозная погода, минусовые температуры. Как мы все знаем, особенно по прошлому году, этот переходный период из-за изменения режимов работы и промерзания грунтов обычно сопровождают повышенные риски возникновения коммунальных аварий на сетях, в первую очередь, на сетях теплоснабжения.

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