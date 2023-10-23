Андрей Травников поручил главам муниципальных районов оперативно задействовать областные ресурсы при коммунальных авариях

«По прогнозам синоптиков, устанавливается морозная погода, минусовые температуры. Как мы все знаем, особенно по прошлому году, этот переходный период из-за изменения режимов работы и промерзания грунтов обычно сопровождают повышенные риски возникновения коммунальных аварий на сетях, в первую очередь, на сетях теплоснабжения.