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Тошнит уже от неё: Лолита пожаловалась, что её снова "отменили", но такой реакции от пользователей она явно не ожидала

Тошнит уже от неё: Лолита пожаловалась, что её снова "отменили", но такой реакции от пользователей она явно не ожидала

Интересная жизнь с Vera Star Буквально недавно завершилась "отмена" с которой Лолита Милявская столкнулась после участия в знаменитой "голой вечеринке" в столичном клубе Mutabor организованной Анастасией Ивлеевой.

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Комментарии
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Алексей Зорин
Ростову - уважение, сильный ход! Кто следующий?!
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1 час.
АЗ
Александр Злыднев
Я тоже не понимаю, кто приглашает того же Филю, Лолиту и подобных... Зритель же видит, как понтуется Филлипок, что говорит Орбакайте, трепется Долина. Кто вообще придумал называть ту же Бузову &quot;звездой&quot;? 🤣 🤣 🤣 🤣
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1 час.
лл
лина любимцева
Я к Лолите нормально относилась, но после &quot;голой вечеринки&quot;, где она, уже в возрасте, в нелепом &quot;одеянии&quot;, облегающем ее толстое тело, ползала по полу - действительно после этого к ней  появилось только ОТВРАЩЕНИЕ!! Ну нельзя же так себя вести, в самом деле!!... ФИЛЯ вообще полный отстой...  Вот  только почему пользователи на Долину ополчились, я не понимаю... Что случилось?
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54 мин.

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