Интересная жизнь с Vera Star Буквально недавно завершилась "отмена" с которой Лолита Милявская столкнулась после участия в знаменитой "голой вечеринке" в столичном клубе Mutabor организованной Анастасией Ивлеевой.
Тошнит уже от неё: Лолита пожаловалась, что её снова "отменили", но такой реакции от пользователей она явно не ожидала
Комментарии
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Алексей Зорин
Ростову - уважение, сильный ход! Кто следующий?!
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1 час.
АЗ
Александр Злыднев
Я тоже не понимаю, кто приглашает того же Филю, Лолиту и подобных... Зритель же видит, как понтуется Филлипок, что говорит Орбакайте, трепется Долина. Кто вообще придумал называть ту же Бузову "звездой"? 🤣 🤣 🤣 🤣
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1 час.
лл
лина любимцева
Я к Лолите нормально относилась, но после "голой вечеринки", где она, уже в возрасте, в нелепом "одеянии", облегающем ее толстое тело, ползала по полу - действительно после этого к ней появилось только ОТВРАЩЕНИЕ!! Ну нельзя же так себя вести, в самом деле!!... ФИЛЯ вообще полный отстой... Вот только почему пользователи на Долину ополчились, я не понимаю... Что случилось?
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54 мин.
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