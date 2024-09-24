Тошнит уже от неё: Лолита пожаловалась, что её снова "отменили", но такой реакции от пользователей она явно не ожидала

Я тоже не понимаю, кто приглашает того же Филю, Лолиту и подобных... Зритель же видит, как понтуется Филлипок, что говорит Орбакайте, трепется Долина. Кто вообще придумал называть ту же Бузову "звездой"? 🤣 🤣 🤣 🤣

лл

лина любимцева

Я к Лолите нормально относилась, но после "голой вечеринки", где она, уже в возрасте, в нелепом "одеянии", облегающем ее толстое тело, ползала по полу - действительно после этого к ней появилось только ОТВРАЩЕНИЕ!! Ну нельзя же так себя вести, в самом деле!!... ФИЛЯ вообще полный отстой... Вот только почему пользователи на Долину ополчились, я не понимаю... Что случилось?