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Спасатели начинают эвакуацию детей из базы отдыха на реке Большой Ик

Спасатели начинают эвакуацию детей из базы отдыха на реке Большой Ик

Перед спасателями встанут сложные задачи по эвакуации людей из зоны затопления реки Большой Ик. Прошлой ночью 46 детей были эвакуированы в детский оздоровительный центр "Мурадим" в Кугарчинском районе, но некоторые из них остались в лагере из-за высокого уровня воды.

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