Владивостокское Динамо вылетело из Кубка России. Видео

Футбольный клуб "Динамо-Владивосток" в 1/64 финала Бетсити Кубка России с минимальным счетом 0:1 уступил московскому "Кайрату", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу приморского клуба.
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