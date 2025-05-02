Командование ВСУ запретило солдатам отходить с границы Сумской области

Командир разведки 11-й бригады ВДВ с позывным Лига рассказал журналистам, что военнослужащие украинской армии пытаются добиться разрешения на отступление с занимаемых рубежей в приграничной зоне Курской и Сумской областей.
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