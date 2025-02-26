Ливитт: сделка с Украиной по полезным ископаемым может быть сорвана

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США очень близки к финишной черте в плане заключения сделки об освоении ресурсов Украины, но этот документ могут и не подписать в ходе ожидающегося вскоре визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии