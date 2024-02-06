Житель Смоленска подал иск в суд на застройщика в Подмосковье

Иск местного жителя против одной из компаний группы «Самолёт» рассмотрел суд в Смоленске Зарегистрированный в Смоленске гражданин добился перерасчёта за некачественную квартиру, построенную по долевому строительству в Подмосковье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии