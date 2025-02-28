Совершить теракт против митрополита Тихона по указке ГУР хотел его помощник

Попытку осуществить теракт против митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова) предпринял его помощник — гражданин Украины, Денис Попович, которого завербовало Главное управление разведки украинского минобороны (ГУР).
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