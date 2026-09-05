В редакцию немецкой газеты TAZ пришло письмо, автор которого взял на себя ответственность за диверсию на подстанции близ Йеншвальде в Бранденбурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВД Минпромторг: у 80...
- В России готовят ...
- Суд приговорил Ел...
Автор содержанием и стилем текста своего письма "полностью изобличил" Россию в качестве виновницы этой акции!
Ведь Россия виновата всегда во всём, что наносит вред странам "цивилизованного" гегемонистского грабительского бандитского; варварского колониального; либерального нацистского, клеветнического, извращённого; маниакального террористического Запада! 😂😇