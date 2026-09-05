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Царьград

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Немецкая газета TAZ получила признание в диверсии на подстанции в Бранденбурге

Немецкая газета TAZ получила признание в диверсии на подстанции в Бранденбурге

В редакцию немецкой газеты TAZ пришло письмо, автор которого взял на себя ответственность за диверсию на подстанции близ Йеншвальде в Бранденбурге.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Макеев
Александр Макеевизменено

Автор содержанием и стилем текста своего письма "полностью изобличил" Россию в качестве виновницы этой акции!
Ведь Россия виновата всегда во всём, что наносит вред странам "цивилизованного" гегемонистского грабительского бандитского; варварского колониального; либерального нацистского, клеветнического, извращённого; маниакального террористического Запада! 😂😇