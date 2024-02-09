«Сахарный бетон» — новый экологически чистый строительный материал

Сотрудничество компании Tate & Lyle Sugars и Университета Восточного Лондона ознаменовалось созданием нового дешевого строительного материала, который может заменить собой традиционный бетон в части сценариев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии