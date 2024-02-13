Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Свердловский суд арестовал активы компании ЧЭМК (Челябинский электрометаллургический комбинат), а Генпрокуратура подала иск об изъятии крупнейшего в стране предприятия по производству ферросплавов в пользу государства.

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