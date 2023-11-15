Кандидат в президенты Кеннеди-младший: ослабление РФ противоречит интересам США Фото: Unsplash Кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст завили, что для Вашингтона выгодно прекратить конфликт на Украине.
В США назвали невыгодным ослабление России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
ЧИТАЕМ: "В США назвали невыгодным ослабление России! Скажу честно, нравится мне, как себя преподносят пиндо-сранцы США, Марии Захаровой стоит поучиться у них!😎😱😜👍
Ответить
16 час.
Лев Добрый
Кто кого ослабляет - большой вопрос, скорее всего пиндо-сранцы сами без штанов остаются!😎😱😜👍
Ответить
16 час.
Свежие комментарии