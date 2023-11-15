В США назвали невыгодным ослабление России

Кандидат в президенты Кеннеди-младший: ослабление РФ противоречит интересам США Фото: Unsplash Кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст завили, что для Вашингтона выгодно прекратить конфликт на Украине.