Зеленский потребовал немедленной отставки генпрокурора Украины

Единственным выходом для генпрокурора Украины Кравченко, который предъявил подозрение главе НАБУ после проведения операции «Карфаген», является увольнение, написал Зеленский.
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