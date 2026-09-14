Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зеленский потребовал немедленной отставки генпрокурора Украины

Зеленский потребовал немедленной отставки генпрокурора Украины

Единственным выходом для генпрокурора Украины Кравченко, который предъявил подозрение главе НАБУ после проведения операции «Карфаген», является увольнение, написал Зеленский.

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