В Харькове прошел гей-парад со сбором средств для ВСУ

В Харькове состоялся гей-парад, в рамках которого организаторы собирали деньги для ВСУ. Об этом сообщили представители ЛГБТ-движения в социальных сетях.
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