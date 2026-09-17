RT: сельсовет Алтайского края опроверг правдивость снимка медведя

Фотография медведя, блуждающего рядом с селами в Алтайском крае, оказалась постановочной. Снимок сделал водитель экскаватора-погрузчика в качестве шутки, сообщила RT глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина.
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