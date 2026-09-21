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Комика Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали

Комика Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актера и комика Романа Юнусова, известного по шоу Comedy Club, госпитализировали с подозрением на аритмию.

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