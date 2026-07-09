Вернуть российских спортсменов на международные соревнования через суд пообещал глава Минспорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал о своих дальнейших шагах после решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене международным спортивным федерациям по разным видам спорта рекомендаций по отстранению российских спортсменов от соревнований.