Поставки новейшего российского самолета перенесли на несколько лет

Серийное производство и поставки в авиакомпании новейшего российского пассажирского авиалайнера МС-21 не начнутся в 2024 году, как предполагалось в программе развития отечественной авиации до 2030 года, принятой летом 2022-го.
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