МИД РФ: Москва не исключает ответа на действия США в отношении российских дипломатов

MFA Russia/ Globallookpress Глава департамента Северной Америки российского внешнеполитического ведомства Александр Дарчиев предупредил официальный Вашингтон об ответной реакции на действия американского правительства в отношении дипломатов РФ.
MFA Russia/ Globallookpress Глава департамента Северной Америки российского внешнеполитического ведомства Александр Дарчиев предупредил официальный Вашингтон об ответной реакции на действия американского правительства в отношении дипломатов РФ.
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