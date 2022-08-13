От личное мнение

475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Крым слишком слабое место для разжигания Третье мировой войны. Украина вскоре будет взята полностью и украинский вопр...Битвы не будет: п...
  • Валерий Ворожищев
    А нам он интересен, чтобы горевать по нему?Глава американско...
  • Геннадий Бережнов
    Бритты после выборов танкистки потеряют последнее, что имеют. Лохматый немного умнее на её фоне!Более 60% консерв...

МИД РФ: Москва не исключает ответа на действия США в отношении российских дипломатов

МИД РФ: Москва не исключает ответа на действия США в отношении российских дипломатов

MFA Russia/ Globallookpress Глава департамента Северной Америки российского внешнеполитического ведомства Александр Дарчиев предупредил официальный Вашингтон об ответной реакции на действия американского правительства в отношении дипломатов РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх