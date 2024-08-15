Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области

В Белгородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом 15 августа сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе внеочередного заседания правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, говорится на сайте ведомства.