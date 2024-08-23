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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул важность продвижения дела социализма с китайской спецификой по случаю 120-летия со дня рождения Дэн Сяопина

Пекин, 22 августа /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин дал высокую оценку "выдающемуся вкладу" покойного руководителя Китая Дэн Сяопина и призвал к дальнейшему продвижению начатого Дэн Сяопином дела социализма с китайской спецификой.

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