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Что можно и нельзя делать в Акилов день 22 июля 2026 года

Что можно и нельзя делать в Акилов день 22 июля 2026 года

22 июля 2026 года в народном календаре — особая дата, известная как Акилов день или Дозоры. В этот день православная церковь чтит память святого апостола от 70-ти Акилы — верного сподвижника апостола Павла, который вместе со своей супругой Прискиллой посвятил жизнь проповеди Евангелия и принял мученическую кончину за веру.

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