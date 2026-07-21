Что можно и нельзя делать в Акилов день 22 июля 2026 года

22 июля 2026 года в народном календаре — особая дата, известная как Акилов день или Дозоры. В этот день православная церковь чтит память святого апостола от 70-ти Акилы — верного сподвижника апостола Павла, который вместе со своей супругой Прискиллой посвятил жизнь проповеди Евангелия и принял мученическую кончину за веру.