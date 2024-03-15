Пассажиры из Алтуфьевского оценят работу водителей автобусов с помощью QR-кодов

В столичных автобусах и электробусах, включая те, что курсируют в Алтуфьевском, начали размещать новые стикеры с QR-кодами, с помощью которых пассажиры смогут оценить, насколько хорошо водители управляют транспортом.
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