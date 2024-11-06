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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о гонке в РПЛ: «Продлив Кордобу, «Краснодар» заявляет, что хочет стать чемпионом. Но им это не поможет, если «Зенит» сделает все правильно и хорошо»

После 14 туров в турнирной таблице Мир РПЛ лидирует «Краснодар» с 36 очками. «Зенит» идет вторым с 33 баллами.

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