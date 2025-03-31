Официальное обращение президента Президент России Владимир Путин опубликовал поздравление в связи с наступлением Ураза-байрама — праздника, завершающего священный… Традиции и единство: Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом .
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