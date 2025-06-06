ПСРМ поддерживает создание платформы «За Молдову» и призывает к объединению оппозиции

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) выразила поддержку инициативе по созданию платформы «За Молдову», которая, по словам социалистов, направлена на консолидацию и координацию усилий всех оппозиционных сил страны.
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