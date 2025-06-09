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Царьград

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LOreal приобретает британскую Medik8 за 1 млрд евро для укрепления люксового сегмента

LOreal приобретает британскую Medik8 за 1 млрд евро для укрепления люксового сегмента

Французская LOreal SA приобретает контрольный пакет акций британской Medik8, специализирующейся на средствах по уходу за кожей.

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