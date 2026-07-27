Многодетным семьям могут дать право на выплату вместо земельного участка

Денежный эквивалент позволит использовать средства более гибко — например, на покупку жилья, первоначальный взнос по ипотеке или строительство дома на самостоятельно подобранном участке Лидер партии "Справедливая Россия" и руководитель думской фракции Сергей Миронов предложил на федеральном уровне ввести денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей для многодетных семей взамен предоставления им бесплатных земельных участков.