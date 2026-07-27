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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Многодетным семьям могут дать право на выплату вместо земельного участка

Многодетным семьям могут дать право на выплату вместо земельного участка

Денежный эквивалент позволит использовать средства более гибко — например, на покупку жилья, первоначальный взнос по ипотеке или строительство дома на самостоятельно подобранном участке Лидер партии "Справедливая Россия" и руководитель думской фракции Сергей Миронов предложил на федеральном уровне ввести денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей для многодетных семей взамен предоставления им бесплатных земельных участков.

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