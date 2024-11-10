Ледяная горка у Омской крепости обойдется в 1,6 млн рублей. Еще 780 тыс. рублей потратят на ее художественное оформление.
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Ледяная горка у Омской крепости обойдется в 1,6 млн рублей. Еще 780 тыс. рублей потратят на ее художественное оформление.