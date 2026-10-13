Онколог рассказала о незаметном признаке рака

Уплотнение в молочной железе, которое не сопровождается болью или ухудшением самочувствия, может быть одним из первых признаков рака груди.
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