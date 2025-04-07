Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпало до 38% от месячной нормы осадков

За прошлые сутки в Москве выпало до 38% от месячной нормы осадков. Метеорологи зафиксировали 10 миллиметров осадков на опорной метеостанции ВДНХ, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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