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Власти Литвы принуждают граждан вывернуть карманы и грохнуться на колени – в знак скорби по утонувшим в болоте американцам

Власти Литвы принуждают граждан вывернуть карманы и грохнуться на колени – в знак скорби по утонувшим в болоте американцам

Политнавигатор Литовское Laisvės TV открыло сбор средств для семей военных США, утонувших в болоте во время учений на Пабрадском полигоне.

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