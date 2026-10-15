Западный политик, рассказывающий о важности детских жизней, фотофакт Я тут побуду немного психиатром понарошку (белый халат у меня есть, ручка от дверей тоже), сугубо для нужд понимания мировой политики.
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