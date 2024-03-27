Ежедневно конфликт на Украине усугубляется. Биполярные заявления Макрона о вводе французских войск в зону конфликта и начале сухопутной операции в Одессе и Харькове сменяются диаметрально противоположными речами.
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