Мексика: по меньшей мере два человека были убиты и еще пятеро ранены неизвестными вооруженными людьми на улице Отилио Монтаньо в Альтависте, муниципалитет Куэрнавака, штат Морелос, ранним утром по местному времени.
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