Новая версия этого популярного электрокара оказалась лучше и дешевле предыдущей

Этот обновленный электрокроссовер, произведенный на новом заводе Hyundai Motor Group Metaplant America в Джорджии, обещает стать настоящей сенсацией, предлагая больше возможностей по более привлекательной цене, чем его предшественник.
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